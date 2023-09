Alloggi per gli studenti, Bernini, censiti circa 80mila posti letto

"Noi abbiamo fatto molto, si poteva fare di più? E' ovvio che si può sempre fare di più però bisogna farlo insieme, il ministero dell'Università e della ricerca ha fatto un censimento abbiamo chiesto a tutti, comuni regioni, enti pubblici, enti privati, demanio, ministero della difesa di segnalarci gli immobili sfitti e disponibili, ne abbiamo messi insieme 400 per un totale al grezzo di circa 80 mila posti letto, ripeto al grezzo, che dovremmo cominciare a organizzare. Noi non possiamo gestire immobili ma di concerto con struttura del Pnrr del ministro Fitto, 80 mila poi vedremo dalla scrematura ma non saranno tanto di meno". Lo ha detto la ministra Anna Maria Bernini rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della presentazione del docufilm "Il Sud non ha bisogno di lacrime" dedicato all'ex Rettore di Catania, Giuseppe Giarrizzo.



