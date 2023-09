In arrivo forti temporali a partire dal nordovest dell'Italia

Arriva il maltempo con un fronte di aria instabile che colpisce il nordovest. Nelle prossime ore temporali e piogge forti si abbatteranno sulle Alpi e sulle zone pianeggianti del nordovest, più occasionalmente sul Triveneto.

Qualche rovescio è previsto anche in Sardegna e in Toscana. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it Domani, 14 settembre, i rovesci si espanderanno a macchia di leopardo su gran parte della Pianura Padana, specie nel pomeriggio, e raggiungeranno anche Liguria di Levante ed Alta Toscana. Nonostante i frequenti temporali, il sole sarà comunque prevalente al Centro-Nord con un lieve calo delle temperature.

Il termometro scenderà di 4-5 gradi, "ma all'orizzonte non escludiamo - dichiara Tedici - un nuovo rialzo". Al Sud il caldo africano porterà ancora picchi di 35 gradi, specie in Sicilia.

Avvicinandoci al weekend, la situazione rimarrà simile, quindi soleggiata, meno calda e con qualche temporale specie al Centro-Nord. Sabato mattina, invece, è previsto un flusso di aria molto umida che dal Golfo del Leone potrebbe portare nubifragi su Liguria, Toscana e Lazio. Da domenica prevista una fase anticiclonica calda ed africana con picchi di 39°C attesi ad Oristano, 36°C in Sicilia, 34-35 in Puglia, fino a 33 anche in Umbria e Lazio.

Nel dettaglio: - Mercoledì 13. Al nord: temporali su Alpi, Prealpi e medio-alte pianure del Nordovest, anche forti. Al centro: nuvolosità più presente, rovesci in Sardegna e Toscana. Al sud: sempre bel tempo e caldo in aumento.

- Giovedì 14. Al nord: tempo molto instabile con piogge, peggiora ulteriormente in serata e nottata. Al centro: nuvolosità irregolare, qualche rovescio non escluso. Al sud: sempre bel tempo e caldo.

- Venerdì 15. Al nord: rovesci sparsi. Al centro: nuvolosità irregolare, qualche rovescio non escluso. Al sud: sempre bel tempo e caldo.



