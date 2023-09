Non si arrestano gli arrivi di migranti a Lampedusa, con una decina di barchini che stanno raggiungendo l'isola, mentre altri sono in 'fila' davanti al molo Favaloro in attesa di potere sbarcare. Al momento è difficile contare gli approdi e quante persone sono già arrivate, mentre all'orizzonte si vedono altre imbarcazioni dirigersi a Lampedusa.



