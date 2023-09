Oggi nuovo picco di caldo estivo, da domani arriva il maltempo

Picco del caldo oggi, poi arriva il maltempo con una graduale discesa dei valori massimi fino a sabato, che segnerà il ritorno delle temperature estive. Sono queste in sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Nelle prossime ore, infatti, le temperature saranno di circa 7-9 gradi oltre la media del periodo da Nord a Sud con picchi di 34-35 gradi, specie al settentrione e sulle regioni centrali tirreniche. Da domani si inizierà a registrare una leggera flessione ad iniziare dal Centro-Nord soprattutto al settentrione e in Sardegna, dove arriveranno anche dei temporali. Qualche rovescio bagnerà già stasera il settore di NordOvest a ridosso dei rilievi.

I temporali saranno più diffusi da domani quando dalle Alpi scenderanno verso le pianure adiacenti in serata. Sulle zone pedemontane alpine potrebbero risultare anche forti, con grandinate. Giovedì avremo temporali localmente forti ma di breve durata, in particolare al Nord e anche sulla Pianura Padana: ci saranno piogge.

Venerdì e sabato saranno soleggiati ma instabili, con qualche acquazzone nelle regioni centrali, specie tra Liguria, Toscana e Nord-Est. Nel fine settimana, infine, è previsto il ritorno di 33-35 gradi all'ombra e la cappa dell'anticiclone africano.

Nel dettaglio: - Martedì 12. Al nord: sole prevalente e gran caldo, molto oltre la media. Al centro: soleggiato e caldo oltre la media. Al sud: tutto sole.

- Mercoledì 13. Al nord: temporali sulle Alpi e anche Prealpi e medio-alte pianure del Nordovest, anche forti. Al centro: nuvolosità più presente. Al sud: sempre bel tempo e caldo in aumento.

- Giovedì 14. Al nord: temporali sparsi anche in pianura, specie al pomeriggio. Al centro: nuvolosità irregolare, qualche rovescio non escluso. Al sud: sempre bel tempo e caldo.

Tendenza. Altri temporali al centro-nord fino a sabato, poi possibile ondata di caldo dal weekend in poi specie al centro-sud.



