Ciclista investita a Milano, operata ma sempre grave

E' stata operata nella notte la donna di 55 anni travolta da un'auto mentre era in bici, lunedì pomeriggio a Milano. Apparsa da subito in condizioni gravi, la ciclista era stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Nella notte è stata sottoposta a un'operazione chirurgica per ridurre la commozione cerebrale causata dal 'trauma cranico maggiore' riportato durante l'investimento. La sua prognosi è riservata e le sue condizioni ancora molto gravi.

La 55enne, di origine peruviana, è stata investita in via Ascanio Sforza da una vettura che procedeva nella stessa sua direzione, che poi ne avrebbe trascinato il corpo per alcuni metri. Al momento non è ancora chiaro se sia stata tamponata o investita dopo essere caduta. Le indagini sono in carico alla Polizia Locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA