Nel nuovo tabellone del Risiko non c'è la Sardegna, 'correggete'

Risiko, il gioco di strategia più conosciuto in Italia, si dimentica la Sardegna. Nel tabellone della nuova edizione del noto gioco da tavolo fatto di dadi, carte, obiettivi e carri armati colorati, sono stati individuati alcuni errori rispetto alla versione precedente. Si tratta di elementi collegati alle regole di gioco e ai confini tra gli Stati che gli appassionati hanno subito notato segnalandolo all'editore Spin Master ed Editrice giochi.

Ma tra gli errori c'è ne uno che salta subito all'occhio: osservando l'Italia c'è la Sicilia, ma è stata dimenticata la Sardegna. Un particolare che non è passato inosservato ai tanti appassionati nell'Isola: Cagliari ha un Risiko Club che organizza tornei durante tutto l'anno. Già in passato il club del capoluogo aveva segnalato un errore analogo, ottenendo una correzione nelle edizioni successive.



