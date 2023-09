Lollobrigida, Arianna è simbolo di chi fa militanza da 30 anni

"Arianna e' una persona stimata all'interno del partito. Siamo cresciuti tutti insieme entrando in un partito che non aveva la vocazione manco a farti fare il consigliere comunale. Arianna e' il simbolo di chi, non eletto, fa militanza politica da 30 anni". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ad "Agora'" su Rai 3, parlando della moglie, Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia Meloni, a responsabile della segreteria politica di Fratelli d'Italia. "Ricopre un ruolo, come è avvenuto in tanti altri partiti di persone che erano militanti all'interno della stessa sezione, e che hanno voluto contribuire alla crescita del partito politico" ha aggiunto.



