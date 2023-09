Fugatti, immediato ricorso al Consiglio di Stato su orsa F36

"Faremo immediato ricorso al Consiglio di Stato contro il decreto del Tar di Trento, auspicando che vi sia una revisione". Lo ha detto, in conferenza, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in merito alla sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa F36.

"In questi ultimi giorni abbiamo provato a dare seguito all'abbattimento, ma l'esemplare si è mosso in un territorio vasto e impervio, dove non sempre c'era il segnale del radiocollare. Oggi il percorso di abbattimento si sospende e si avvia il percorso di cattura, molto più difficoltoso. Le problematiche che si porranno ora sono legate alla decisione di andare verso la cattura. Per noi l'esemplare è estremamente pericoloso e c'è un problema di sicurezza pubblica", ha detto Fugatti



