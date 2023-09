Doppio sbarco di migranti sulle coste del sud Sardegna

Sono ripresi gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Tra ieri mattina e la notte appena trascorsa ne sono arrivati complessivamente 19.

Un'imbarcazione con a bordo 11 algerini è stata intercettata da una motovedetta del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza al largo di Capo Sperone.

I migranti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati trasportati in porto a Sant'Antioco.

Durante la notte, in località Tuerredda, sempre sulla costa sud occidentale della Sardegna vicino a Teulada, i carabinieri hanno bloccato otto tunisini che si stavano allontanando a piedi dalla spiaggia. Tra di loro ci sono una donna e due minorenni.

Tutti i migranti si trovano adesso nel centro di prima accoglienza di Monastir (Cagliari), dove saranno identificati.





