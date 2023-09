Calenda, riformisti Pd trovino il coraggio di lasciare

"La Schlein dice ai fuoriusciti andate con Dio, buona strada. Mica ha detto di essere arrabbiata. Se domani i riformisti del Pd, invece di stare dentro dicendo non siamo d'accordo ma aspettiamo il prossimo segretario che forse cambierà nel 2074, trovano il coraggio che hanno avuto loro di costruire un partito veramente riformista, repubblicano, liberal democratico, saremo un pezzo avanti". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda commentando oggi a Genova l'entrata nel suo partito di una trentina di ex Pd liguri tra i quali Pippo Rossetti e Cristina Lodi.

"Noi siamo troppo piccoli per fare calciomercato. Siamo circa al 4,5%. Il calciomercato lo fa chi ha posti da promettere e io non ne ho. Loro vengono per una questione ideale", ha aggiunto.





