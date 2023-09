Caldo africano con i giorni contati, tornano pioggia e grandine

Il caldo africano ha i giorni contati. L'anticiclone che sta dominando sull'Italia da mercoledì inizierà a cedere terreno ad un flusso instabile nord Atlantico che porterà pioggia, temporali e grandine sul centro nord dell'Italia. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Oggi a dominare sarà il bel tempo. Il picco delle temperature si raggiungerà domani quando, di giorno, al Centro-Nord si potranno toccare i 33-34°C in pianura e fino a 36°C sulle zone interne del Centro e delle Isole Maggiori. In questo contesto il sole sarà prevalente su tutte le regioni.

Poi, complice un flusso di aria fredda nord atlandica, da mercoledì i primi temporali inizieranno a interessare l'arco alpino e una nuvolosità più presente coprirà il cielo del Centro-Nord. Giovedì sarà sempre l'arco alpino ad essere bersaglio di temporali a carattere sparso che, verso sera, colpiranno anche la Pianura Padana e le città di Milano, Torino, Bergamo, Brescia. Venerdì sarà caratterizzato da un ulteriore cedimento dell'anticiclone. Temporali e grandine interesseranno sempre l'arco alpino e, in forma irregolare e isolata, la Pianura Padana e le regioni centrali, specie su rilievi e zone vicine. Sul resto d'Italia il tempo non subirà grossi cambiamenti. Le temperature cominceranno gradualmente a diminuire sotto l'incalzare di aria più fresca oceanica.

Nel dettaglio: - Lunedì 11. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: tutto sole. Al sud: soleggiato e caldo.

- Martedì 12. Al nord: gran caldo e sole prevalente. Al centro: soleggiato e caldo oltre la media. Al sud: tutto sole.

- Mercoledì 13. Al nord: temporali sulle Alpi e anche Prealpi e alte pianure, anche forti. Al centro: nuvolosità più presente.

Al sud: sempre bel tempo e caldo in aumento.

Tendenza. Tempo in ulteriore peggioramento al Nord.



