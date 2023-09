Bimbo di tre mesi morto, madre arrestata a Rovigo

Una donna di nazionalità marocchina e residente in Provincia di Rovigo è stata arrestata, su richiesta della Procura della repubblica, per maltrattamenti aggravati dalla morte nei confronti del proprio figlio di tre mesi, deceduto la scorsa settimana all'ospedale di Padova.

La misura cautelare - informa la procuratrice Manuela Fasolato - è stata eseguita il 6 settembre scorso dalla Squadra Mobile di Rovigo. I traumi riscontrati sul piccolo sarebbero quelli del cosiddetto "bimbo scosso". La donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al Gip; la Procura ha disposto l'autopsia sul piccolo.



