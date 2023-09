Accordo tra Procura nazionale Antimafia e l'autorità Argentina

Il procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo e il procuratore generale ad interim dell'Argentina, Eduardo Casal, hanno firmato un protocollo d'intesa e di collaborazione con l'obiettivo di rafforzare la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo in Argentina e in Italia, approfondendo la reciproca collaborazione nello sviluppo di progetti e attività congiunte di ricerca, formazione e accademiche.

L'accordo firmato in Argentina, prevede lo scambio di informazioni e la collaborazione reciproca per l'indagine, il perseguimento e la punizione di questi reati, nonché per il recupero dei beni ottenuti illecitamente.

Nel firmare il documento, Casal ha sottolineato la grande importanza che assume ogni giorno la cooperazione diretta tra le autorità competenti, in quanto è uno strumento efficiente, veloce e sicuro che facilita l'indagine penale di reati complessi, come quelli di criminalità organizzata e terrorismo, oltre ad essere utile per accelerare canali di cooperazione internazionale.

Nel corso dell'incontro Melillo ha ricordato anche la presenza e le ramificazioni che le organizzazioni mafiose italiane stanno avendo in America Latina ed ha espresso preoccupazione per i problemi che si presentano nella zona della triplice frontiera tra Argentina, Paraguay e Brasile, per quanto riguarda le attività della criminalità organizzata e del terrorismo.



