Rimproverano gruppo ragazzini, marito e moglie in ospedale

Per avere rimproverato il gruppetto che schiamazzava, marito e moglie di 63 e 50 anni sono finiti in ospedale per le botte ricevute dai ragazzini. I coniugi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all'ospedale Civico, a Palermo.

La prognosi è di 12 e 7 giorni per trauma facciale e cranico e per diverse contusioni. E' successo a due passi da via Ernesto Basile, in via Emilio D'Angelo.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. La coppia stanca delle urla dei ragazzini aveva chiesto di fare silenzio. E' scoppiata una lite prima verbale, poi i ragazzi hanno circondato e colpito i due.



