Fanno esplodere una bomba carta, mano amputata ad un giovane

Un giovane di 21 anni ha riportato l'amputazione di una mano, e devastanti ferite nell'avambracio dello stesso arto, a causa dell'espolsione di una bomba carta che aveva acceso con una striscia di polvere pirica. Il ragazzo è in gravi condizioni in ospedale, ma non è in pericolos di vita.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Mirano, sotto ad un cavalcavia, non distante dal'autostrada A4. Con il 21enne c'erano quattro suoi amici, di cui due 16enni, che hanno riportato lesioni lievi a causa dell'onda d'urto. Alltri due sono rimasti illesi. E' stato uno di loro ha chiamare, in stato di scock, le forze dell'ordine.

L'oggetto esploso - riferisce Il Gazzettino - corrisponderebbe ad una classica 'bomba carta', un ordigno artigianale confezionato con strati di carta messi a cipolla, e all'interno una carica di polvere pirica. I ragazzi avrebbero sostenuto di averla trovata li' per caso; una versione ritenuta poco improbabile. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri.





