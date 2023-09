AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti previsti per la giornata:

GENOVA - Mog Mercato Orientale, Sala Superba ore 11.30 Azione, conferenza stampa del segretario Calenda

ROMA - Tempio di Adriano ore 12.00 Camera ardente per il sociologo Domenico De Masi

BRUXELLES - Ue, previsioni economiche della Commissione per il 2023 e il 2024

VICENZA - Confindustria Vicenza, Palazzo Bonin Longare ore 11.00 'L'industria delle cave: da necessità per l'economia a opportunità per il territorio', con il ministro delle Imprese Urso in videocollegamento

STRASBURGO - Sessione plenaria del Parlamento europeo; la presidente della Commissione von der Leyen incontra la presidente del Parlamento europeo Metsola

BARCELLONA - Manifestazione per l'indipendenza nel giorno della Catalogna 'Diada'

GINEVRA - Onu, 54/a sessione del Consiglio dei diritti umani

STOCCOLMA - La leader dell'opposizione bielorussa in esilio Tikhanovskaya accetta il premio per i diritti di Anna Lindh 2023

VIENNA - Aiea, riunione del Consiglio dei governatori

NEW YORK - Ventiduesimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11/9

CILE - Cinquantesimo anniversario del golpe di Pinochet

NAPOLI - Università Federico II ore 11.00 Firma del protocollo d'intesa per una nuova sede di Cineca con un centro di supercalcolo integrato con la ministra dell'Università Bernini

