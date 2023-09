Tenta di appiccare incendio, arrestato pensionato

Un pensionato di 67 anni é stato arrestato dai carabinieri perché sorpreso mentre tentava di appiccare un incendio, utilizzando un accendino, ad alcune sterpaglie adiacenti ad un'area boschiva in contrada "Destre" di San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro.

A sorprendere e bloccare il pensionato, già noto alle forze dell'ordine, sono stati i militari di Martirano Lombardo nel corso di un servizio finalizzato proprio al contrasto degli incendi boschivi.

L'arresto del 67enne, accusato del reato di incendio boschivo, é stato convalidato dal Gip di Lamezia Terme, che ha disposto per il pensionato la custodia cautelare in carcere.



