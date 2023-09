Parigi, 'Fréjus riapre a tir entro domenica dopo la frana'

Il traforo stradale del Fréjus riaprirà ai mezzi pesanti tra domani e domenica, dopo la frana che in Maurienne, il 27 agosto scorso, ha provocato la chiusura dell'autostrada francese A43, congestionando il traffico verso il traforo del Monte Bianco. Lo ha detto il ministro francese ai Trasporti, Clément Beaune, intervistato da France Bleu Pays de Savoie: "Sicuramente riusciremo a riaprire la A43 questo fine settimana, spero domani. Questa mattina farò un'ultima riunione tecnica con i servizi autostradali, il dipartimento, i servizi statali e le autorità locali, affinché l'A43 riapra nel fine settimana, probabilmente da domani".

Per proteggere l’autostrada francese A43 dal rischio frane, sono stati sistemati dei container sulla carreggiata, limitando a due le corsie disponibili per la marcia.

Riguardo alla chiusura per lavori del traforo del Monte Bianco, che era prevista dallo scorso 4 settembre al 18 dicembre prossimo, Beaune ha dichiarato: “Avevo chiesto un breve rinvio in modo da non perturbare due volte questo settore delle Alpi, dopo quanto abbiamo appena vissuto nella regione”. Secondo il ministro francese dei Trasporti, “i lavori del Traforo del Monte Bianco potranno iniziare non già lunedì, ma un po' più tardi, per diverse settimane”. In questo senso “con l'Italia, ne abbiamo discusso ieri, ridurremo sicuramente il periodo di lavoro quest'autunno nel Traforo del Monte Bianco. Eravamo attorno alle 15 settimane, quindi circa quattro mesi di lavoro, probabilmente sarà piuttosto ridotto, circa sette settimane. Nei prossimi giorni specificheremo il programma. Quindi una chiusura leggermente ritardata e una chiusura leggermente più breve per il Traforo del Monte Bianco".

