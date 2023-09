La Vespucci nel porto caraibico di Cartagena

La nave Amerigo Vespucci, per la prima volta nella storia, è giunta nel porto caraibico di Cartagena de Indias. Ad attendere l’ormeggio dell’Unità in banchina, l’Ambasciatore d’Italia a Bogotà Giancarlo Maria Curcio. La visita del Vespucci si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti del bicentenario della fondazione della Armada de Colombia che, al motto 'Protegemos el azul de la bandera' (proteggiamo l’azzurro della bandiera, riferimento alla fascia azzurra della bandiera colombiana che rappresenta, per l’appunto l’oceano) ha dato il benvenuto all’equipaggio e agli allievi imbarcati.

