Gribaudo: 'Non si può morire di lavoro nel 2023'

"È nelle intenzioni di tutti - ha aggiunto Marcello Coppo, esponente FdI nella Commissione - capire come è andato il fatto, ma soprattutto capire come a livello generale si possa evitare di morire sul lavoro e se ci sono dei provvedimenti generali da proporre per arrivare a questa soluzione".

Sopralluogo in tarda mattinata a Brandizzo della commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni e le morti sul lavoro. Alla missione partecipano la presidente Chiara Gribaudo (Pd), Valentina Barzotti (M5s), Marcello Coppo (FdI), Andrea Giaccone (Lega), e Aboubakar Soumahoro. "Faremo un sopralluogo con Rfi e Fs con il vicario del prefetto di Torino, poi andremo in Comune ad incontrare il sindaco e i sindacati - dice all'ANSA Gribaudo -. L'obiettivo è avviare un'indagine (perché anche la commissione ha poteri ispettivi, naturalmente differenti da quelli della magistratura) e dare un contributo per debellare una piaga, quella delle morti sul lavoro, che è un oltraggio alla convivenza civile nel Paese come ha detto il presidente Mattarella". "Evidentemente - secondo Gribaudo - c'è qualcosa che non funziona anche nei grandi cantieri pubblici e nelle grandi infrastrutture e credo sia giusto approfondire le cose che non vanno. Evidentemente - aggiunge - oltre ai possibili errori umani, c'è un tema più profondo e strutturale".

