Commissione femminicidi porta dramma delle donne sul red carpet

Il dramma dei femminicidi arriva sul red carpet a Venezia, con la presenza della Commissione bicamerale d'inchiesta per il contrasto degli omicidi e della violenza di genere. Stasera la presidente Martina Semenzato, con le senatrici D'Elia, Leonardo, Valente, e le deputate Zanella e Ravetto sfileranno sul red carpet con le donne dell'associazione 'Dire'.

"Una sfilata in abbigliamento rigoroso - spiega Semenzato - Siamo donne di contenuto, non di lustrini. La cultura del rispetto va interiorizzata in famiglia e a scuola. Il femminicidio riguarda non le donne, ma gli uomini, e quei meccanismi che li portano a considerano la donna oggetto".





