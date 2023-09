Turisti uccisi da un'auto a Roma sulla strada killer

Erano in vacanza a Roma per godere, sul finire dell'estate, delle bellezze della città. Ma il loro viaggio si è interrotto tragicamente su via Cristoforo Colombo, dove un'auto li ha travolti e uccisi, insieme. Un nuovo dramma allunga la lista delle vittime di una delle strade più pericolose della Capitale: questa volta a perdere la vita sono stati due turisti irlandesi, di 60 e 59 anni. A investirli l'auto di un uomo di 54 anni, che si è fermato a prestare soccorso. Poi, ferito, è stato portato in ospedale. L'incidente è avvenuto attorno alle 12.50 all'incrocio tra la grande arteria che dal centro della città conduce al mare, e via di Malafede.

Lungo quel tratto di strada - ampie carreggiate divise da guardrail - verde e pini d'alto fusto: da una parte c'è l'ingresso della Tenuta del Presidente della Repubblica, dall'altra un noto campeggio. C'è un semaforo, e c'è un attraversamento pedonale. Paul e Mary O'Reilly, questi i nomi dei turisti irlandesi, sono a piedi. L'impatto con l'auto è senza scampo. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. "Siamo profondamente addolorati per l'incidente che ha causato la morte di due turisti irlandesi" ha commentato oggi l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. Che afferma che proprio alla Colombo il Campidoglio ha riservato una attenzione particolare negli ultimi mesi.



