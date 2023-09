Sole e caldo al centro-nord fino a metà mese, instabile al sud

Sole e caldo al Centro-Nord fino a metà mese, instabile tra Calabria e Sicilia fino a sabato poi ritorno del bel tempo grazie a un nuovo anticiclone africano.

Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it che annuncia un fine settimana bollente "con massime fino a 36-37 gradi in Toscana e oltre i 30-32 su quasi tutto lo Stivale". Non solo: "sulle Alpi - afferma - lo zero termico si attesta a 5000 metri". Valori decisamente anomali rispetto alla media del periodo.

Situazione opposta, invece, al sud dove il maltempo potrebbe intensificarsi fino a venerdì con lo sviluppo di un uragano mediterraneo tra Ionio e Mar Libico. In particolare su Sicilia e Calabria sono previste piogge, vento e massime di 24-25°C.

Nel dettaglio - Giovedì 7. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: piogge e temporali specie sui settori ionici siciliani e calabresi, poi anche in Basilicata e rari su Puglia e rilievi campani; ventoso.

- Venerdì 8. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: veloci rovesci su Cilento, Pollino, Calabria e Sicilia.

- Sabato 9. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: temporali residui su Calabria e Sicilia poi sole.

Tendenza: sole e caldo fino a metà mese, salvo veloci passaggi nuvolosi al Nord la prossima settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA