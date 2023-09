Mondo di mezzo, torna libero Salvatore Buzzi

Da ieri sera è tornato in libertà Salvatore Buzzi, il ras delle coop romane coinvolto nella maxi indagine Mondo di mezzo. L'imprenditore, che era in carcere da circa un anno, ha lasciato il penitenziario di Catanzaro secondo quanto riferiscono i suoi difensori. La scarcerazione è legata ad un provvedimento della Cassazione che definito illegittimo l'ordine di esecuzione del suo arresto. I difensori hanno ora circa 30 giorni di tempo per chiedere al tribunale di sorveglianza della Capitale l'esecuzione della pena con la misura alternativa dell'affidamento terapeutico. Buzzi deve ancora scontare, infatti, circa cinque anni.



