Femminicidio Roma: Harrati non risponde al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine accusato del femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera 52enne uccisa a coltellate lunedì nell'androne del palazzo in cui viveva assieme ai due figli e all'anziana madre. Nell'ambito dell'udienza del convalida, nel carcere di Regina Coeli, l'uomo è rimasto in silenzio davanti al gip. Nei confronti dell'indagato la Procura capitolina contesta l'aggravante della premeditazione. Il giudice si è riservato di decidere sulla richiesta del pm.



