Turista dispersa nel lago, dopo 5 giorni ricerche senza esito

Sono ancora senza esito le ricerche della turista tedesca di vent'anni caduta da un motoscafo e dispersa nelle acque del lago d'Iseo, nel bresciano, da venerdì scorso. Il sonar dei vigili del fuoco ha finito di scandagliare il lago e ha rilevato alcuni punti dove potrebbe trovarsi il corpo. Ora i soccorritori stanno preparando la mappa da verificare con un robot che deve essere portato da Milano. La famiglia della giovane ha chiesto di non interrompere le ricerche. L'amica 23enne che ai comandi della barca, ubriaca, ha accelerato di colpo facendola cadere venerdì sera in acqua, intanto è tornata in Germania.



