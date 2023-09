Trentenne accoltellato al viso a Milano, è grave

Un uomo di circa 30 anni, probabilmente straniero, è stato accoltellato questo pomeriggio a Milano. Il ferito, colpito con fendenti al viso e alla schiena, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Carlo.

È accaduto in via Civitali all'angolo con viale Aretusa, nella cosiddetta 'casbah' di San Siro, tra piazzale Segesta e piazzale Selinunte, quartiere multietnico spesso al centro di spaccio e risse. Il 118 è intervenuto alle 18.30 soccorrendo l'uomo a terra, sanguinante, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo di Milano. Sul posto per le indagini è giunta la Polizia di Stato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA