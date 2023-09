Incidente su lavoro nel primo pomeriggio di martedì 5 settembre a Rivoli, alle porte di Torino. Il ponteggio per la costruzione di un solaio è crollato in via Acqui, vicino a un edificio che ospita una chiesa evangelica. Tre operai sono rimasti feriti: uno, con un codice rosso per la gravità delle lesioni, è stato portato in elicottero al Cto di Torino.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e un team misto Usar sanitari-Vvf, carabinieri e 118.



