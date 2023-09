Brandizzo, L'ultimo video girato da Kevin:"Se vi dico 'treno' spostatevi"

"Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte eh?". È quanto si sente in un breve video girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell'incidente ferroviario a Brandizzo, nel Torinese, costato la vita a cinque operai. Il filmato fatto con un telefonino poco prima la tragedia costata la vita a 5 operai. Gli operai erano al lavoro su un tratto di ferrovia e sono stati travolti da un convoglio di passaggio. Nel video si vedono alcuni operai al lavoro intenti a rimuovere il pietrisco sotto i binari.

Il video, della durata complessiva di 6 minuti e 48 secondi, è stato recuperato da un profilo social di Kevin Laganà, una delle cinque vittime della tragedia di Brandizzo, e ieri mattina è stato consegnato alla procura di Ivrea dall'avvocato della famiglia, Enrico Calabrese. La voce che esorta ad andare "da quella parte" non è di uno degli operai al lavoro. La squadra era accompagnata da un capo cantiere della loro azienda, la Sigifer, e da un tecnico di Rfi, ora entrambi indagati. Da quel che si ricava dalla visione del filmato erano stati informati che su quella linea era previsto il passaggio di convogli. Si sente qualcuno affermare "Noi possiamo vedere il segnale, voi prendete le misure, io guardo il segnale e appena dico via... " , poi un fischio e quindi "uscite da quella parte perché i treni passano qua, dovrebbero passare gli ultimi treni". Kevin chiede "questo è già interrotto?" (riferendosi evidentemente al binario) e la voce gli risponde "questo è interrotto". "Quindi possiamo metterci sopra lo spezzone e bonificarcelo?", domanda ancora Kevin. La replica è "no, passa l'autoscala, una volta che passa l'autoscala va bene".

A quel punto, l'esortazione: "Ragazzi se vi dico treno andate da quella parte, eh". Il giovane operaio accoglie queste parole sorridendo e, quando un'altra persona dice "Se arriva il treno da che parte passate? " risponde "di qua" indicando la staccionata dietro di lui. Gli operai lavorano in un clima sereno, scambiandosi battute di spirito. Kevin chiude il video con queste parole: "Ciao ragazzi ci vediamo alla prossima, metterò un tik tok fra un paio di giorni".









Rfi, Strisciuglio: 'I lavori sui binari sempre con lo stop ai treni. Istituita una commissione d'indagine'

"L'avvio delle lavorazioni è tassativamente subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione scritta all'interruzione della circolazione dei treni". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Gianpiero Strisciuglio, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera sulla sicurezza e l'incidente di Brandizzo. I lavori con l'occupazione dei binari sono "sempre effettuati in assenza di circolazione dei treni e comunque svolti in intervallo orario prestabilito che deve essere formalmente autorizzato per iscritto dall'operatore della circolazione dei treni al richiedente l'interruzione". "Rfi ha istituito una commissione di indagine, presieduta da autorevoli esponenti del mondo accademico, i cui esiti saranno messi prontamente a disposizione delle autorità competenti" ha detto l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi) in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera sulla sicurezza e l'incidente di Brandizzo.

"Il sistema di regole di cui ci siamo dotati non ammette deroghe, questo è il valore fondamentale nel sistema di gestione della sicurezza ferroviaria". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Gianpiero Strisciuglio, in audizione alle Commissioni riunite Trasporti e Lavoro della Camera sulla sicurezza e l'incidente di Brandizzo. A Brandizzo "Si trattava di un subappalto che, conformemente alla normativa vigente, è stato autorizzato da Rfi previa positiva verifica dei requisiti generali, tecnici ed organizzativi" ha precisato Strisciuglio, spiegando che "l'impresa è iscritta nel nostro sistema di qualificazione quindi il sistema di regole si estende sia all'appaltatore che al subappaltatore".

Salvini pronto a riferire

Il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini è pronto a riferire in Aula sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo. Lo comunica il Mit che in una nota afferma che "alla luce dei 4mila cantieri ferroviari e stradali Anas attualmente aperti in tutta Italia e in vista delle tante nuove opere in programma, Salvini ribadisce: 'Sulla sicurezza dev'esserci massima attenzione'"

'Dal video emerge il modus operandi'

"Molto dispiaciuti" per la diffusione del video, che comunque "è assai utile per la ricostruzione della vicenda". Questa è la presa di posizione degli avvocati Enrico Calabrese e Marco Bona, legali delle famiglie di due delle vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo, rispetto alla pubblicazione del filmato. "Dalle immagini - aggiungono - sembrerebbe emergere un modus operandi non occasionale, con direttive impartite ai lavoratori assai pericolose". Per questo motivo che era stato consegnato alla procura di Ivrea.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA