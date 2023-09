Un vasto incendio è divampato, nel tardo pomeriggio, in via traversa Vicinale Fossitelli nel quartiere di Barra, zona orientale di Napoli Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sono divampate all'interno di un capannone di stoccaggio di merce proviente dall'estero.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Poggioreale, i militari del nucleo radiomobile di Napoli e i vigili del fuoco.

Al momento non si conoscono le cause dell'incendio.



