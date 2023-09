Traforo del Monte Bianco, slitta la decisione sulla chiusura

Prevista oggi, slitta - probabilmente a giovedì prossimo - la riunione della commissione intergovernativa che dovrà decidere il futuro dei lavori alla volta del traforo del Monte Bianco. All'organismo italo-francese spetterà il compito di stabilire se posticipare l'inizio del cantiere alla prossima settimana o rinviarlo di un anno, all'autunno 2024. Dopo la chiusura ai mezzi pesanti del Fréjus per la frana caduta in Savoia (Francia) il 27 agosto scorso, è stato infatti deciso di sospendere l'avvio del riammodernamento previsto proprio da oggi e fino al 18 dicembre prossimo.

Entro un paio di giorni sono attese informazioni sui tempi di riapertura del Fréjus, tra il Piemonte e la valle francese della Maurienne, ai mezzi pesanti: dopo il sopralluogo del 31 agosto scorso, il ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune, aveva stimato che la circolazione potesse riprendere entro venerdì 8 settembre.

Sul versante italiano del Bianco al momento il traffico è scorrevole mentre sul lato francese l'attesa è di 30 minuti: è possibile che torni a intensificarsi nel corso della giornata, con la ripartenza dei camion. Molto dipenderà anche dalla scelta di privilegiare o meno l'itinerario che passa per Ventimiglia.

La scorsa settimana a Courmayeur (Aosta) e Chamonix (Francia) per le auto c'erano state attese fino a tre ore, per i mezzi pesanti i tempi erano stati anche ben superiori, per via delle soste obbligate nelle aree di regolazione.



