Scivola nelle acque di una cascata, morto turista di 49 anni

Lo cercavano da ieri alle 20, quando gli amici del campeggio all'Acquafraggia, nella Val Bregaglia in provincia di Sondrio, lo avevano visto per l'ultima volta, mentre cercava un po' di fresco vicino alle cascate dell'Acquafraggia. Nel pomeriggio le ricerche dei Vigili del fuoco si sono concluse con il tragico ritrovamento del turista senza vita, affiorato dall'acqua del torrente che lo ha trascinato a valle dopo che il 49enne ci è finito dentro, probabilmente scivolando da un sentiero in alto.

La vittima del tragico incidente è Andrea Sarnataro, 49 anni, originario di Lecco e residente a Missaglia (Lecco).I Vigili del fuoco, nell'intervento con i militari e i volontari del Soccorso Alpino lo hanno riportato a riva e poi la salma è stata trasferita all'obitorio a disposizione della Procura di Sondrio.

"Gli avevamo sconsigliato di avventurarsi lungo i ripidi e impervi sentieri della zona anche perché abbiamo notato che aveva alcuni problemi di deambulazione", dicono alcuni frequentatori dell'oasi verde.



