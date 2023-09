Incendio in casa Aler a Milano, evacuato lo stabile

Un incendio è divampato in una casa Aler in via Lulli, nel tardo pomeriggio di oggi, a Milano. Non si registrano feriti tra gli abitanti, mentre un vigile del fuoco è stato portato in codice verde in ospedale. Le fiamme hanno distrutto i sottotetti, e la palazzina, di tre piani, è stata evacuata. Quattro le famiglie fatte uscire, ma tra le persone che si sono allontanate potrebbero esserci anche alcuni abusivi. L'incendio infatti parrebbe essere partito proprio dalle masserizie nei solai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA