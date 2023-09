Arrestato tossicodipendente che da un anno maltrattava la madre

Da oltre un anno maltrattava la madre che lo aveva accolto in casa nel tentativo di curare la sua tossicodipendenza. Quotidianamente, però, il giovane, di 26 anni, vessava la donna con minacce, offese e aggressioni varie per ottenere da lei continuamente denaro. Per questa ragione il giovane è stato arrestato nei giorni scorsi in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, accogliendo una richiesta in tal senso della pm De Grassi, titolare del procedimento.

La donna si era rivolta ai Carabinieri all'inizio dello scorso mese di agosto denunciando il comportamento del figlio, che le creava grande preoccupazione. Dopo accertamenti e indagini, i Carabinieri hanno denunciato il giovane all'autorità giudiziaria.

Il giovane è stato quindi rintracciato e chiuso nel carcere del Coroneo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA