++ Ue rivaluta status del lupo specie protetta,'è un pericolo' +

La Commissione potrebbe decidere di proporre di modificare o "rendere più flessibile", lo status di specie protetta del lupo all'interno dell'Ue. L'Esecutivo Ue ha aperto una consultazione pubblica e invita le comunità locali e tutte le parti interessate a presentare dati aggiornati entro il 22 settembre sulla popolazione di lupi e sui loro impatti. La concentrazione di lupi in alcune regioni europee "è diventata un pericolo reale per il bestiame e potenzialmente anche per l'uomo" e "invito le autorità locali e nazionali ad agire laddove necessario", ha detto in una nota la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.



