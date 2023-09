Treno investe operai: un casco con un cuore rosso che sanguina

Un casco di protezione giallo, con disegnato su un lato un cuore rosso che sanguina. E' su di uno scalino di una porta d'ingresso della stazione di Brandizzo, nel Torinese, dove cinque operai sono morti travolti da un treno nella notte tra mercoledì e giovedì.

Il casco è tra mazzi di fiori che continuano ad aumentare. Ci sono quelli delle istituzioni, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo ha deposto il giorno stesso della tragedia, a cui si sono aggiunti quelli di alcuni ministri. In fila, ciascuno solo col nome di battesimo delle cinque vittime, Michael Zanera, 34 anni, Giuseppe Sorvillo, 43 anni, Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, Giuseppe Aversa, 49 anni, Kevin Laganà, 22 anni, ci sono composizioni portate dalla Sigifer, la ditta per cui lavoravano. "Ti amiamo tanto, buon viaggio dalla tua famiglia e da tutti i tuoi cari amici Giuseppe Aversa, grade guerriero, con un cuore rosso", è il biglietto dei familiari di una vittima. Sul muro è appiccicata una foto di Kevin, portata ieri dai suoi familiari, insieme a una composizione di fiori. Ci sono i cinque girasoli portati dai colleghi il primo giorno, uno per ciascuno dei morti. Un altro mazzo è di una squadra di colleghi di Bardonecchia, Umlv1. Le altre decine, piccoli e grandi, sono in gran parte anonimi.





