Un uomo di 80 anni ha ucciso il figlio di 54, a Bottanuco (Bergamo), al culmine di una lite nella casa del genitore, in via Castelrotto. Il figlio è morto sul colpo, raggiunto da alcuni fendenti all'addome: vani i soccorsi del 118. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Treviglio.

Il padre è stato arrestato.



