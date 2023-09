Ciclisti travolti da un'auto, tre feriti di cui uno è grave

Un'auto ha travolto questo pomeriggio alcuni ciclisti che stavano pedalando lungo la strada che collega Monfalcone a Grado, ferendone tre di cui uno in modo grave. E' accaduto nel territorio del comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia).

La persona in condizioni più serie è stata trasportata in volo, classificata in codice rosso, all'ospedale di Cattinara, a Trieste. Anche un'altra è stata trasportata - ma in codice giallo - nello stesso ospedale; la terza persona infine, classificata come codice verde, è stata portata all'ospedale di Monfalcone.

Secondo quanto si apprende, i tre ciclisti feriti sono turisti sloveni; il conducente dell'auto, invece, sarebbe italiano, forse del posto.



