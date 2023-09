Rissa con accoltellamento in centro a Ferrara, un morto

Rissa mortale la scorsa notte in centro a Ferrara. Un uomo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate in una violenta colluttazione avvenuta intorno alle 23.30 nel bar Big Town di via Bologna. La vittima si chiamava Davide Buzzi, 42 anni. Ferito in modo grave anche un giovane di 20 anni che era con lui e che è stato accoltellato al ventre. Feriti, in maniera non grave, il titolare del bar (41 anni) e suo padre (69 anni). La colluttazione è avvenuta fra queste quattro persone. Il fatto, secondo una prima ricostruzione, sembra essere ricollegabile a una sorta di regolamento di conti. Indagano i carabinieri.



