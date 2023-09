Nuova schiusa di uova Caretta Caretta in spiaggia a Cagliari

Cinque piccoli esemplari di tartaruga Caretta Caretta sono nati tra il 31 agosto e l'1 settembre sulla spiaggia del Poetto nel litorale di Quartu Sant'Elena. L'evento è stato seguito in diretta da diversi appassionati dopo che si era sparsa la voce di alcuni movimenti sotto la sabbia in uno dei siti già censiti dagli esperti e dalla forestale.

Così due notti fa, attorno alle 2, all'altezza della pizzeria La Marinella la prima schiusa con un piccolo esemplare di tartaruga marina che ha lasciato il nido. Ieri il secondo evento con 4quattro tartarughine che hanno imboccato la via del mare, riprese dalle immagini di chi era presente.

Da diversi anni le tartarughe Caretta Caretta scelgono vari litorali della Sardegna per deporre le uova, tra quelli censiti quest'anno la spiaggia di Tortolì, in Ogliastra, e appunto al Poetto, il litorale tra Cagliari e Quartu.



