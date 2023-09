Un cadavere recuperato in mare a Capri

Un cadavere è stato recuperato in mare a Capri dalla Guardia costiera. Il ritrovamento nella baia di Marina Piccola, dove era stata segnalata alla Capitaneria di Porto la presenza di un corpo che galleggiava a largo della grotta dell'arsenale, alle pendici di Via Krupp. Subito sul posto sono arrivate le motovedette della Guardia costiera che hanno ripescato il cadavere.

Le operazioni sono tuttora in corso e non si conosce ancora l'identità della persona annegata, né le cause della morte, che vengono allo stato ricondotte a un incidente o a un suicidio.





