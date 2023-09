Cambiamenti climatici, Musumeci "tropicalizzazione avanza"

"Il cambiamento climatico c'è già, non è più un fenomeno da scoprire, da diversi anni conviviamo con il clima assolutamente mutato, con una tropicalizzazione che avanza lentamente ma inesorabilmente''. Lo ha dichiarato il ministero alla Protezione Civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, al termine della visita alla Centrale unica del soccorso valdostano a Saint-Christophe, alla quale ha preso parte anche il presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin e il capo della Protezione civile Valerio Segor.

''Il problema siamo noi - continua il ministro - dobbiamo adeguarci al cambiamento climatico, forse non lo abbiamo ancora capito, spesso il tema rimane solo nelle conferenze, nei dibattiti, invece dobbiamo affrontarlo non solo dal punto di vista delle strutture e infrastrutture, con istituzioni e privati. Ma è un tema culturale, dobbiamo avere una maggiore consapevolezza della cultura del rischio. Ogni cittadino deve sapere quali sono le insidie e le vulnerabilità del proprio territorio. Non esiste il rischio zero, ma esiste la possibilità di mitigarne gli effetti''.



