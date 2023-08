Veleno e trappole, derattizzazione nell'area del Colosseo

Veleno nelle tane, trappole nei tombini: è scattata stamane per l'area del Colosseo l'operazione topi. Un intervento di derattizzazione "massivo", così lo definisce il Campidoglio, a cui seguirà per il futuro un Tavolo tecnico permanente tra Comune di Roma e Parco archeologico per garantire, insieme, decoro e funzionalità del monumento. È la ricetta condivisa per affrontare quella che, nei video diffusi sulla rete da romani e turisti, è sembrata nelle ultime settimane una invasione di roditori senza precedenti in una delle zone più amate e fotografate dai turisti di tutto il mondo. Un caso che ha suscitato anche nei giorni scorsi un botta e risposta tra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il sindaco Roberto Gualtieri.

Dopo l'ondata di maltempo che ha ritardato l'intervento, la derattizzazione è partita oggi nell'area all'esterno del monumento "con diverse tecniche di intervento, in sicurezza e secondo la normativa vigente" hanno assicurato dal Campidoglio: sulle tane con un prodotto ratticida, nei tombini con esche su supporto metallico paraffinato posizionate all'interno delle caditoie.



