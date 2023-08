Ultimo post vittima treno: 'Mentre saldavo mi è uscito il crocifisso'

"È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito il crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente, perché non è un bel periodo per me". È l'ultimo messaggio postato su Tik Tok, una storia, da Michael Zanera, una delle cinque vittime dell'incidente avvenuto questa notte nella stazione di Brandizzo, nel Torinese. Le parole sono state postate in una "storia" sui social di ieri sera, ormai circa venti ore fa, con sottofondo l'immagine di un simil crocifisso che appare su delle rotaie con il rosso dell'incandescenza di una saldatura. Zanera aveva 34 anni ed era residente a Vercelli. Numerosi i messaggi di cordoglio postati come commenti.



