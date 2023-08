Ritrovato cadavere uomo in casolare abbandonato in Salento

Il cadavere di un uomo la cui identificazione è in fase di accertamento è stato trovato questa mattina in un piccolo casolare di legno abbandonato in una zona di campagna di Novoli, al confine con Carmiano, in provincia di Lecce.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il sindaco di Carmiano, Gianni Erroi, ha scritto su Facebook che è possibile si tratti di un uomo del posto di cui non si hanno più notizie da una settimana dopo che si è allontanato lasciando a casa i documenti d'identità e il cellulare. Sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza.



