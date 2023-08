Uno scooter parcheggiato male: è questo il movente dell'omicidio avvenuto all'alba a Napoli. In Questura si trova ora un sedicenne sospettato di essere l'assassino. Determinanti per la squadra mobile di Napoli, che sta indagando sull'accaduto, sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. La vittima era in compagnia della fidanzata quando è scoppiata la lite.



