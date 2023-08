E' di circa un'ora il tempo di attesa per attraversare il traforo del Monte Bianco. I ritardi riguardano in particolare il traffico pesante diretto in Francia. Dopo i forti rallentamenti dei giorni scorsi legati alla frana caduta in Savoia, la situazione sta quindi tornando alla normalità.

Il tratto di autostrada tra Morgex e l'imbocco del tunnel - fa sapere Autostrade per l'Italia - è stato chiuso per regolare l'afflusso dei veicoli diretti al traforo.



