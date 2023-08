Uomo asserragliato posta video, mi istigate al suicidio

L'uomo asserragliato da questa mattina rifiutando di rispondere a qualunque appello dei negoziatori, in tarda serata ha pubblicato due video su YouTube in cui accusa un maresciallo dei carabinieri e un altro negoziatore di istigazione al suicidio "per futili motivi". Si tratta di due lunghi monologhi di 6 e oltre 7 minuti, a tratti farneticanti che sembrano preludere a un gesto insano che però non coinvolgerebbe terzi. Nel primo video, delle 19.45, l'uomo ripete ininterrottamente, per centinaia di volte, di essere vittima di induzione al suicidio. Nel secondo - delle 22.03 - sostiene di non aver manifestato intenti violenti.



