Uomo asserragliato in casa in Friuli con un'arma

Un uomo, che avrebbe problemi di salute mentale, è asserragliato nella propria abitazione di Cordovado (Pordenone) circondata dai carabinieri.

A quanto apprende l'ANSA, questa mattina girava per il paese a torso nudo e brandendo una pistola. Al momento non è ancora stato accertato se si tratti di un'arma vera e propria o di un dispositivo a salve o giocattolo. Prima di chiudersi in casa, l'uomo aveva raggiunto la piazza del paese e aveva minacciato e urlato contro alcuni compaesani nei pressi della farmacia. I cittadini avevano quindi lanciato l'allarme. Mentre le forze dell'ordine stavano raggiungendo la piazza, l'uomo ha fatto rientro nella palazzina dove abita. Lo stabile è stato fatto evacuare per ragioni di sicurezza.

L'uomo, di circa 50 anni, sarebbe un ex militare.

Per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l'intera area con l'ausilio della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco, un'ambulanza e la protezione civile.

Sono state evacuate, per precauzione, anche le attività commerciali che si trovano nel centro del paese, accanto alla palazzina dove vive l'uomo.

L'unica eccezione riguarda un bar: i clienti sono stati bloccati precauzionalmente all'interno in quanto per uscire dovrebbero transitare sotto le finestre dell'abitazione dove si trova il soggetto giudicato pericoloso.



