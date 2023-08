Ultime ore di maltempo, poi torna il sole e il caldo

Ore contate per il ciclone che ha flagellato molte regioni italiane con nubifragi, allagamenti, frane, colate di fango, l'acqua alta a Venezia e la neve sulle Alpi. È in arrivo l'alta pressione che garantirà un periodo più stabile, soleggiato e con temperature di nuovo in aumento.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it annuncia che nella giornata odierna il maltempo si concentrerà soprattutto sulle regioni centrali con Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo a rischio acquazzoni e locali grandinate alternati e seguiti da pause asciutte e schiarite soleggiate.

Le precipitazioni inoltre abbandoneranno il nordest italiano con gli ultimi rovesci sul Friuli Venezia Giulia, in Romagna e lungo le coste venete. Infine qualche temporale potrebbe scoppiare anche al Sud, specialmente in Campania e sulla Calabria tirrenica. Il tempo si è già stabilizzato al Nordovest e in Sardegna dove saranno presenti generose schiarite soleggiate.

Dopo il drastico calo dei valori massimi e da stasera anche di quelli minimi, le temperature torneranno gradualmente a crescere, tornando in media con il periodo. I 30°C saranno superati solo su Toscana, Lazio e al Sud nel corso del weekend.

Nel dettaglio

- Mercoledì 30. Al nord: ultime piogge al nordest, specie su Romagna e FriuliVG. Al centro: instabile con rovesci alternati a schiarite. Al sud: un po' instabile su Campania e Calabria tirrenica.

- Giovedì 31. Al nord: piogge su Liguria, Emilia ovest e Dolomiti. Al centro: piogge su alta Toscana. Al sud: un po' instabile in Sicilia e sul Cilento.

- Venerdì 1. Al nord: piovaschi sul Piemonte occidentale. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: bel tempo prevalente.

Tendenza. Weekend con sole prevalente e temperature in deciso aumento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA